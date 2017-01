Pampa Debates entrevista hoje o prefeito Nelson Marchezan Jr.

Mesmo diante dos desafios que terá à frente da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior entra 2017 com muito otimismo e projetos para embelezar e devolver aos cidadãos uma cidade mais limpa, com maior qualidade de vida. Hoje, segundo ele, os números são assustadores. A Capital apresenta quatro vezes mais homicídios do que São Paulo e duas vez mais do que o Rio de Janeiro, somado ao maior índice de roubo de veículos no País. Para fazer entregas aos porto-alegrenses, o atual prefeito foi buscar pessoas qualificadas, ou seja, uma equipe altamente técnica. “Nenhuma política é viável se não tiver uma política de boa administração financeira” e o objetivo, que norteia estes novos rumos da administração municipal passam “por não perder a relação com a sociedade, com a vida real das pessoas”. Marchezan prega a ética, o comprometimento e é firme em apontar que “é o caráter que diferencia as pessoas”. Marchezan Jr. é o convidado do Pampa Debates desta segunda-feira, sob a tutela de Paulo Sérgio Pinto, onde fala dos planos de sua administração à frente da Prefeitura. O Programa vai ao ar às 17h45min.

