Pampa Debates especial destaca cooperativismo gaúcho nesta terça-feira

As cooperativas são um setor forte na economia do Rio Grande do Sul, conforme dados do Sistema Ocergs-Sescoop/RS. Eles destacam que 74,5% da população gaúcha é ligada cooperativismo, área que gera 58,9 mil empregos diretos no estado. E, para compreender melhor e discutir as iniciativas do setor cooperativista, o Pampa Debates desta terça-feira (09), destacará esse tema.

Juntamente com o condutor do programa, Paulo Sérgio Pinto, estão nomes do cooperativismo gaúcho: o presidente da Ocergs/Sescoop, Vergilio Perius; o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow; o diretor da Unicred Central RS, Rodrigo Borges; o presidente da Uniodonto, Irno Pretto; o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; e o vice-presiente da Unicred Central RS, Samir El Ammar.

No último sábado (6), foi comemorado o chamado Dia de Cooperar – ou Dia C –, em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo. Na data, mais de 17 mil pessoas foram reunidas na Redenção, em Porto Alegre, para estimular iniciativas voluntárias, diferenciadas e que transformam a realidade dos brasileiros. Dentre elas, foram realizados serviços gratuitos de saúde, corte de cabelo, oficinas infantis, orientação financeira, além de apresentações artísticas.

Além da capital, outros municípios gaúchos receberam atividades: Arroio do Meio, Erechim, Nova Petrópolis, Soledade, Teutônia, Rio Pardo, Espumoso, São Luiz Gonzaga, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Caçapava do Sul, Tramandaí, Farroupilha, entre outros.

