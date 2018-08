Pampa Debates mantém semanalmente diálogo franco e transparente com candidatos ao Governo do Estado

Como acontece em ano eleitoral, a Rede Pampa, através de seus veículos de comunicação, mantém seu compromisso de levar às comunidades onde se faz presente, tudo o que acontece no cenário político, a fim de contribuir para as decisões dos eleitores para que conheçam as plataformas de cada candidato e suas intenções pró-governo.

Firme neste posicionamento, a TV Pampa, através do Programa Pampa Debates, sob a tutela de Paulo Sérgio Pinto, está levando ao ar entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado, num diálogo franco e transparente.

Dia 04 de setembro, Mateus Bandeira, candidato ao governo do RS pelo Partido Novo, explanará seus planos de Governo ao público telespectador. Dia 10 de setembro, o programa contará com a presença do candidato Eduardo Leite (coligação Rio Grande da Gente – PSDB – PTB – PP – PHS – PPS – PRB – Rede Sustentabilidade). No dia 17 de setembro, o Pampa Debates estará recebendo Miguel Rossetto (coligação Por Um Rio Grande Justo – PT – PCdoB). Já no dia 24, será a vez de Júlio Flores, candidato ao governo do RS pelo PSTU. José Ivo Sartori (coligação RS no Rumo Certo – MDB – PSD – PSB – PR – PSC – PATRI – PRP – PMN – PTC) participará do Pampa Debates no dia 01 de outubro.

O primeiro a participar do programa foi Paulo Medeiros, candidato ao governo do RS pelo Partido da Causa Operária (PCO), no último dia 20. O Pampa Debates vai ao ar diariamente no horário das 17h50.

