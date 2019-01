Pampa Debates no litoral: autoridades políticas e empresariais abordam cenários do Brasil

A Rede Pampa de Comunicação está no Litoral Norte gaúcho com seu estúdio de tv e rádio, localizado em Atlântida, em Xangri-lá, onde durante o final de semana são transmitidos ao vivo programas da Rádio Liberdade. No mesmo, são gravadas edições do Pampa Debates, comandado pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. No último final de semana participaram o ex-ministro chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun; o presidente da rede Asun, o presidente da SIARGS, João Mario Darós; o coordenador do Torneio de Bocha na Areia, Geraldo Stédile; o médico do Instituto de Oncologia Kaplan, Gilberto Schwartsmann; o presidente da rede Asun de supermercados, Antonio Ortiz Romacho e o médico cirurgião do Hospital Moinhos de Vento, Roberto Menegotto.

Com o encerramento do governo Temer, Carlos Marun, deixou a secretaria de governo com a sensação de propósitos cumpridos. Os colegas de bancada do programa elogiaram sua atuação, reforçando a transparência e a postura do político à frente da secretaria. Gilberto Schwartsmann observou a ausência de investigações ao nome de Marun durante o governo Temer. “Foste o único político a não estar envolvido em denúncias”, citou o cardiologista. O ex-ministros citou os projetos realizados durante o secretariado e destacou: “Preservamos e fizemos o País crescer, garantindo os diretos da população. Fiz a transição com o sentimento de dever cumprido”, afirmou Marun.

As expectativas para as áreas da saúde e do agronegócio para o governo Bolsonaro foram temas abordados por Schwartsmann, Menegotto e Darós. A transmissão das edições do Pampa Debates gravados no litoral acontecerão na próxima quinta (17) e sexta-feira (18), a partir das 17h30min, na TV Pampa.

Edições de verão

O Pampa Debates está recebendo todo final de semana autoridades políticas e empresariais para abordar cenários do Brasil. Já passaram pela bancada nomes como o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, o senador Luis Carlos Heinze, o presidente do Grêmio, Romildo Balzan, entre outros. (Marysol Cooper / O Sul)

