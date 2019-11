Pampa Debates recebe o empresário Luciano Hang

Nesta segunda-feira (18), Paulo Sérgio Pinto recebe no Pampa Debates, o empresário Luciano Hang, dono de uma das maiores redes de lojas do Brasil e conhecido por sua intensa atuação nas redes sociais, principalmente ao tratar de temas políticos.

O programa é transmitido ao vivo, a partir das 17h50min e conta ainda com a presença do Vice-procurador Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, do Deputado Federal, Pedro Westphalen, do Deputado Estadual, Sergio Turra, e do Comunicador da Rede Pampa, Gustavo Victorino.