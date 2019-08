Pan-Americano: Brasil é ouro e prata no surf stand-up paddle

O mar estava agitado em Lima, no Peru, durante disputa dos Jogos Pan-Americanos. Mas mesmo assim, não amedrontou Lena Guimarães, tricampeã nacional no surf stand-up paddle (SUP). A brasileira conquistou o ouro, deixando para trás a norte-americana Candice Appleby, que foi campeã quatro vezes da Corrida SUP Race, uma das mais importantes disputa do mundo na modalidade. Candice ficou em segundo lugar e recebeu a medalha de prata. Já a porto-riquenha Mariecamen Rivera, levou o bronze.

Após a vitória de Lena, no masculino, o surfista Vinnicius Martins conquistou a medalha de prata. Ele chegou a liderar a prova, mas não conseguiu se manter em primeiro lugar e acabou sendo ultrapassado pelo norte-americano Connor Baxter, que completou o percurso em 24min e 18s. Já Vinnicius fechou seu tempo em 25min e 01s e o peruano Itzel Delgado acabou em terceira posição, com 26min e 24s.

Até o momento, o Brasil possui 39 medalhas no Pan, sendo 13 de ouro, 13 de prata e 23 de bronze, permanecendo em terceira posição no quadro geral, perdendo para o México que está em segundo lugar, com 54 medalhas, e para os Estados Unidos, com 89 medalhas, na liderança.

