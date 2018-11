A 1ª Vara Cível do Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo, condenou a TV Bandeirantes e integrantes do programa “Pânico” a pagarem R$ 300 mil à atriz Luana Piovani por uso indevido de imagem. Luana moveu ação contra a emissora e os humoristas do “Pânico” em 2014, depois de ter sido abordada ao sair de um banho de mar com o marido Pedro Scooby.

