Pantera Negra torna-se o terceiro filme a arrecadar mais de 700 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos

Ainda em cartaz nos Estados Unidos, Pantera Negra atingiu uma grande marca no último fim de semana. Comandada por Ryan Coogler, a elogiada ação do Universo Cinematográfico Marvel chegou aos US$ 700 milhões de arrecadação apenas nos Estados Unidos, feito antes restrito apenas a Avatar e Star Wars – O Despertar da Força.

Mais forte do que Vingadores: Guerra Infinita, Pantera Negra é o filme de super-herói que mais sucesso fez nos cinemas da América do Norte considerando todos os lançamentos do gênero até hoje e mundialmente está no clube do bilhão de 2018 ao lado de Vingadores 3, Os Incríveis 2 e Jurassic World: Reino Ameaçado. Em exibição nos EUA desde 16 de fevereiro, a saga de T’Challa (Chadwick Boseman) é recordista de longevidade nas telonas do ano e, para efeitos comparativos, apenas cinco títulos ficaram mais de 25 semanas nos cinemas em 2017 e 2016.

Obviamente a Marvel deu uma força para a conquista da marca, aumentando o circuito nas últimas semanas, mas isso não diminui mais uma demonstração do impacto do histórico Pantera Negra, primeiro filme solo de herói negro, com diretor negro e elenco majoritariamente negro.

Com mais de 7 milhões de espectadores só no Brasil, o longa-metragem coestrelado por Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright e Daniel Kaluuya soma cerca de US$ 1,3 bilhão globalmente.

Twitter

Pantera Negra bateu um outro recorde também ao se tornar o filme mais comentado de todos os tempos no Twitter. Panterão conquistando tudo!

Segundo dados da rede social, o filme dirigido por Ryan Coogler já recebeu mais de 35 milhões de tweets, ultrapassando Star Wars – O Despertar da Força, que agora mantém o segundo lugar, seguido de Star Wars – Os Últimos Jedi na terceira posição. As hashtags mais utilizadas nas publicações são #BlackPanther, #WakandaForever e #Wakanda, enquanto que os personagens mais citados são Pantera Negra (Chadwick Boseman), Erik Killmonger (Michael B. Jordan) e Shuri (Letitia Wright).

De todas as publicações, a que foi mais vezes compartilhada foi um tweet de Kendrick Lamar anunciando a lista de faixas da trilha sonora do filme, que é assinada pelo rapper. A segunda é um post viral em que duas crianças se fingem de adultos para poderem ver o longa com o primeiro super-herói negro do Universo Marvel. A terceira publicação mais retuitada é das ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, parabenizando a equipe.

