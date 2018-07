Panvel amplia presença em SP

Dois anos após abrir a sua primeira loja física em São Paulo, a rede de farmácias Panvel intensifica o plano de expansão na capital Paulista. A quarta das cinco lojas previstas até o final do ano acaba de ser aberta no Jardim Europa e segue a estratégia de captar clientes que frequentam regiões mais nobres da cidade. A quinta será aberta no Shopping Bourbon.

Localizada na Praça do Vaticano, 321, a nova loja traz mais espaços de mostruário para experimentação de produtos. A sinalização de itens é bem destacada e dá ênfase aos mais de 500 itens da marca Panvel, que incluem maquiagens, proteção solar, produtos ortopédicos, infantis e cuidados específicos para homens. Além de medicamentos em geral, também abriga uma completa ilha de cosméticos de marcas nacionais e internacionais – entre elas Maybelline, Revlon, La Roche-Posay, Vult, Oceane, Vyvedas e The Beauty Box. “A ideia é propiciar uma experiência completa de contato com os produtos, repetindo o modelo das demais lojas da Panvel na capital paulista, localizadas no Jardim Europa, Ibirapuera e Morumbi”, afirma o presidente do Grupo Dimed, Julio Mottim Neto.

Ao mesmo tempo em que mantém o plano de abertura de lojas – este ano serão 40 novas filiais nos estados do Sul e em SP, a Panvel investe cada vez mais em tecnologia e no conceito de multicanais para dar aos clientes o maior número possível de opções de contato com a marca. São Paulo é a cidade que mais usa o APP Panvel e já é a terceira capital em vendas do ecommerce. Por isso, um dos focos da empresa é reforçar o serviço de entrega expressa na cidade, percebida como um diferencial local, que já são realizadas em até uma hora e meia após a compra pelo canal escolhido (APP, Alo Panvel ou site).

