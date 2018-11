Panvel da PUCRS já dispõe de vacinas para HPV, Febre Amarela, Herpes Zoster, Pneumonia, Febre Tifoide, Rotavirus, Hepatites (A, B e AB) e Meningites (B, C, ACWY)

A filial da Panvel no campus da PUCRS, localizada no Prédio 12, passou a contar recentemente com o serviço de imunização. A novidade chega para facilitar o acesso do público à prevenção de diferentes doenças, integrando o portfólio de serviços de atenção farmacêutica Panvel Clinic. Entre as vacinas disponíveis estão HPV, Febre Amarela, Herpes Zoster, Pneumonia, Febre Tifoide, Rotavirus, Hepatites (A, B e AB) e Meningites (B, C, ACWY).

A rede investiu em todas as exigências necessárias para tornar a aplicação de vacinas permanente em algumas de suas filiais nos estados onde atua. As vacinas são aplicadas nas salas do Panvel Clinic, programa da rede que tem por objetivo mudar o papel da farmácia na cadeia de saúde, passando a ser provedora de serviços de atendimento farmacêutico a fim de auxiliar na eficácia dos tratamentos médicos bem como um agente de prevenção.

Para oferecer o serviço de aplicação, as lojas foram adequadas aos vários requisitos técnicos exigidos pelos órgãos de vigilância. Todos os farmacêuticos que fazem o atendimento já realizaram curso de capacitação com 40 horas de treinamento.

Única loja da rede com serviço de manipulação

A filial do Prédio 12 na PUCRS também é a única da rede que dispõe de um laboratório de manipulação de produtos dermatológicos, fitoterápicos e cápsulas. A manipulação pode ser solicitada através do site (panvel.com) e pelo Alô Panvel (através do telefone 3218-9000) com o envio de uma cópia da receita. Se o cliente preferir, o produto também poderá ser encaminhado pelo serviço de tele-entrega na cidade Porto Alegre. Esta filial é uma das duas instaladas no campus da PUCRS, destacando-se como uma Farmácia Universitária. Através de uma parceria firmada com a Instituição, conta com alunos de Farmácia fazendo estágio em diferentes áreas, do laboratório ao atendimento.

Como funciona no campus universitário, a filial não abre em domingos e feriados. Seu atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 13h.

