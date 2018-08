Panvel é pioneira no pagamento sem carteira e sem cartão nas lojas

Já não é mais preciso sair com a carteira nem cartão de crédito para fazer uma compra na Panvel em Porto Alegre. A rede de farmácias concluiu a instalação do Panvel Go em 110 filiais da capital. Basta ter o aplicativo Panvel instalado no seu telefone celular e efetuar a compra por meio do aparelho sem precisar colocar a mão no bolso. A iniciativa é pioneira no setor farmacêutico no País.

Após escolher o produto, o cliente abre o APP e a opção Panvel Go, que fica no menu principal à esquerda da tela do telefone. O software OmniPharma instalado nas lojas no balcão de atendimento faz a conexão com o APP do cliente e conclui a compra. A única condição é ter um cadastro com os dados do cartão de crédito no APP ou Panvel.com, o que também pode ser feito na própria loja.

Essa modalidade é um avanço em relação aos pagamentos por aproximação no pin pad, como Apple Pay, Samsung Pay, também aceitos na Panvel, em todas as lojas da rede, porque tem como vantagem não necessitar a ida do cliente até o caixa. “As lojas esquipadas com tablets com o mesmo software OmniPharma instalado podem efetuar a compra de qualquer lugar da loja, agilizando e tornando mais confortável todo o processo de permanência na loja e reduzindo tempo de fila”, afirma Alexandre Arnold. A expetativa é que todas as lojas de Porto Alegre já estejam operando com tablets até o final de outubro.

O desenvolvimento dessa tecnologia própria de carteira digital faz parte de um projeto iniciado em 2015 de criar uma plataforma modular que unificasse todos os canais de contato da rede com o seu consumidor. É por isso que se pode escolher onde comprar e o local preferido para fazer a retirada do produto com tanta facilidade. Uma outra vantagem é a forma escolhida para desenvolver as telas do software inspirada no desenvolvimento de aplicativos. O resultado são telas em todos os canais muito mais intuitivas para o cliente e para o colaborador das lojas, o que acelera o tempo de fila e de atendimento.

“A grande novidade do OmniPharma é a plataforma reutilizável de funcionalidades que permite manter experiência única do cliente em todos os canais de venda. A tecnologia também traz ganhos de produtividade e permite ter pessoas na empresa atuando em diferentes canais de contato com o consumidor, ao longo do tempo”, afirma Arnold.

Uma outra vantagem é o fato de a plataforma reunir e aproveitar uma única base de dados para todos esses pontos de contato, seja nas lojas, site, telefone ou redes sociais. Foi isso que permitiu a implantação em tão pouco tempo do “Ben”, simpático atendente virtual que responde desde o final do ano passado instantaneamente a dúvidas dos seguidores do Facebook da rede, outra canal de vendas da empresa, iniciativa inédita de uma farmácia no Brasil. O robô já atende cerca de 30 mil pessoas por mês.

“Estamos muito focados na experiência do cliente e de sermos uma opção de varejo inteligente que economize tempo e ofereça bem-estar a todos que interagem com a Panvel, independente do canal escolhido”, afirma o presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

