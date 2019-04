Panvel inicia aplicação de vacina conta a gripe

A Panvel já tem disponível a vacina tetravalente contra gripe no RS, SC, PR e São Paulo. Este será o segundo ano em que a marca oferece o serviço de imunização, já presente em 16 lojas distribuídas nos quatro estados.

As vacinas foram adquiridas da GSK e estão atualizadas em relação às novas cepas do vírus. A aplicação é feita por farmacêuticos em salas especiais onde funcionam o Panvel Clinic.

Em 2018, a Panvel aplicou total de 20.000 doses, esgotando o seu estoque. Conforme Roberto Coimbra, diretor geral do Grupo Dimed, a expectativa a para este ano é ampliar o número de doses aplicadas na medida em que o serviço está mais conhecido.

A Panvel é a primeira rede de farmácias do Sul do País habilitada a aplicar vacinas em suas lojas. Depois de fazer um projeto piloto em 2017 com vacinação contra a gripe, a rede investiu em todas as exigências necessárias para tornar o serviço permanente em algumas lojas.

A empresa também aplica de forma permanente vacinas como HPV, Herpes Zoster, Pneumonia, Hepatites (A, B e AB) e Meningites (B, C, ACWY). O serviço de aplicação das vacinas em algumas de suas lojas faz parte de um amplo projeto que tem por objetivo ampliar o papel da Panvel na cadeia de saúde.

As lojas que oferecem o serviço de vacinação estão adequadas aos vários requisitos técnicos exigidos pelos órgãos de vigilância. Todos os farmacêuticos que farão o atendimento realizaram curso de capacitação com 40 horas de treinamento. O site panvel.com/clinic atualizará informações sobre o serviço e sobre toda as lojas que aplicarão as vacinas.

Para realizar a aplicação das vacinas nas lojas, será necessário apresentar a receita médica. Mais informações através do site https://www.panvel.com/panvel/panvelClinic.

Lojas já habilitadas:

Porto Alegre

Rua 24 de Outubro, 722

Rua Wenceslau Escobar, 2857

Rua Anita Garibaldi, 2099

Rua Oswaldo Aranha, 1370

Rua dos Andradas, 1320

Av. Ipiranga, 6681

Avenida Doutor Nilo Peçanha, 690

Esteio – Av Presidente Vargas, 2358 Lojas 1 e 2 – Centro

Pelotas – Rua Gonçalves Chaves, 2920

Uruguaiana – Rua Duque de Caxias, 1625

Caxias do Sul – Av Julio de Castilhos, 2234

São Gabriel – Rua General Mallet, 456

Santa Maria – Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1318

Florianópolis – Rua Coronel Pedro Demoro, 1814

Curitiba – Rua Professor Brandão, 25

São Paulo – Avenida Giovanni Gronchi, 5930

