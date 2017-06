Panvel intensifica oferta de medicamentos especiais

Focada em sua estratégia de oferecer soluções completas aos seus clientes, a Panvel está intensificando seu foco na oferta de medicamentos especiais e de alta complexidade. A empresa se propõe a entregar a medicação para pelo menos 98% dos pedidos de seus clientes no máximo em até 24 horas, sendo que em boa parte desses municípios a entrega é em até 2 horas, após a realização do pedido em todas as cidades onde a rede está presente.

Para chegar a este número, fez uma série de investimentos para preparar toda a cadeia produtiva, da compra à entrega dos produtos. A Panvel tem estreitado o relacionamento com a indústria farmacêutica para ter cada vez mais acesso às novidades em termos de tratamento para doenças oncológicas, neurológicas e para problemas de reumatologia, pneumologia, infectologia, endocrinologia, entre outras especialidades. A aproximação também resultou na entrega ainda mais ágil dos medicamentos para as lojas da rede. Como resultado do trabalho, a Panvel já oferece mais de 300 tipos de medicamentos especiais, a maior parte deles à disposição em seus centros de distribuição e em lojas físicas selecionadas.

“Investimos em um sistema de interligação de canais de venda, por meio de tecnologias como o próprio aplicativo da Panvel, que fazem um rastreamento imediato das disponibilidades de medicação para que possam ser entregues da forma mais prática para o cliente”, explica Samir Mesquita Inacio, gerente de Novos Negócios do Grupo Dimed, do qual a Panvel faz parte. Além das lojas físicas, a compra também pode ser feita pelo Alô Panvel e pela loja online www.panvel.com ou aplicativo.

Para realizar um atendimento especial e diferenciado e orientar familiares e usuários dos medicamentos especiais, a empresa também promoveu uma série de treinamentos com os gerentes, farmacêuticos e atendentes das lojas e dos canais online. “O nosso objetivo é oferecer para essas pessoas uma atenção muito especial e orientá-las sobre como adquirir, transportar, armazenar e utilizar esses medicamentos da forma correta”, afirma Inacio.

Comentários