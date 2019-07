Panvel Make Up lança seis novos produtos para quem busca praticidade

A Panvel Make Up acaba de lançar seis novos produtos para os amantes de tendências e praticidade. As novidades incluem Batom com Efeito Matte, Batom Multistick, Batom Lápis Matte, Lápis para Sobrancelha, Lápis Iluminador para Sobrancelhas e Lápis para os olhos Carbon Black.

O novo Batom com Efeito Matte reúne fácil aplicação, hidratação e cobertura opaca. Inspirado nas tendências de moda e beleza outono inverno, o produto está disponível nas cores Grená, Vinho Fatal, Rose Classic e Terracota. Os tons trazem vibração aos dias mais frios e deixam o visual mais moderno e sofisticado.

Pensando na praticidade do dia a dia, o Batom Multistick 2 em 1 Batom + Blush tem um formato Chubby que facilita a aplicação do produto. Nas bochechas é só espalhar levemente com os dedos. Nos lábios, o acabamento em textura cremosa deixa um efeito suave. A paleta de cores em Rosa, Pêssego e Nude são pensadas para combinar com todos os tons de pele.

Fácil de aplicar, o Batom Lápis Matte leva para os lábios uma coloração precisa e intensa. Com uma textura macia, alta pigmentação e efeito matte, a cartela de cores é composta pelo Cinza Incerto, Nude Absoluto, Nude Vintage, Marrom Canela, Marrom Mascavo e Vinho Cherry.

Para as mulheres que gostam de realçar o aspecto natural das sobrancelhas, o Lápis para Sobrancelhas corrige e preenche de forma imediata. Os tons são Castanho Claro, Médio e Escuro. Pensando em proporcionar um traço preciso, cor intensa e acabamento matte aveludado para levantar e iluminar o olhar, a linha ainda conta com o Lápis Iluminador para Sobrancelhas. Já oLápis para os olhos Carbon Black promete não borrar, escorrer ou desbotar. Com fórmula exclusiva e a prova d’água, garante um preto muito mais intenso.

As novidades estão disponíveis nas lojas da Panvel no RS, SC, PR e SP, pelo site www.panvel.com, pelo app Panvel ou pelo AlôPanvel.

