Panvel realiza primeira entrega de parceria com ICI

Iniciada em 2017, a parceria da Panvel com o Instituto do Câncer Infantil (ICI) já rende seus primeiros frutos. A rede entregou à entidade o valor de R$18.957,00, equivalente a parte da venda de fraldas da linha Panvel Baby Clube entre os meses de agosto de 2017 e março deste ano no RS. A quantia irá auxiliar o atendimento do ICI a crianças e adolescentes que realizam tratamento oncológico em hospitais públicos da Capital.

“Essa iniciativa nos deixa muito felizes e o resultado nos motiva a estudar outras iniciativas para apoiar o Instituto”, afirma Maria Eduarda.

A parceria entre Panvel e ICI continua. Parte da renda da venda das Fraldas Descartáveis Panvel Baby Clube é destinada à instituição. O produto integra a linha de itens Panvel Baby Clube, desenvolvida para crianças até 2 anos de idade e que foi relançada ano passado.

Foto: Tatiele Bicca, Rafaella Weber, Valéria Foletto, Maria Eduarda Bastos e Fernanda Furtado.

