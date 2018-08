Panvel recebe Prêmio de Excelência em Imagem como mais admirada

A Panvel conquistou uma das mais cobiçadas distinções do varejo farmacêutico e foi eleita pelo Ranking IBEVAR-FIA como a empresa número 1 em imagem no segmento de Drogarias e Perfumarias. O Ranking é uma pesquisa promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, que agrega os principais grupos varejistas brasileiros em três grandes eixos: tamanho de acordo com o faturamento, eficiência quanto as melhores estruturas operacionais e imagem. Neste quesito, a pesquisa traduz a visão positiva dos consumidores de cada uma das marcas por meio de suas manifestações expressas em rede, considerando também o sentimento com o qual aquela manifestação foi feita. A Panvel, que tem mais de 1,6 milhão de seguidores no Facebook, alcançou a pontuação mais alta, 8,1, enquanto a segunda colocada ficou bem atrás com 3,9.

O presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto, afirma que o prêmio reconhece o esforço da empresa de se relacionar com seus clientes e proporcionar a ele as melhores experiências em saúde e beleza. Demonstra também o foco em inovação. A Panvel investe cada vez mais em tecnologia e no conceito de multicanais para dar aos clientes o maior número possível de opções de contato com a marca.

