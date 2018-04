Pão dos Pobres abre inscrições para curso de informática

Entre 2 e 4 de abril, o Centro de Educação Profissional (CEP) do Pão dos Pobres recebe inscrições para um novo curso de qualificação – Informática para o Mercado de Trabalho. A iniciativa é resultado de uma parceria com o Instituto Oportunidade Social e a empresa Dell.

O curso é destinado a adolescentes e jovens de 15 a 24 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio. As aulas iniciam no dia 10 de abril. Serão duas turmas no turno da tarde. As vagas são limitadas. Além do curso será fornecido vale transporte, lanche, uniforme e material de uso no curso. Maiores informações pelo fone 51 3433-6970

Curso de Qualificação Profissional – Informática para o Mercado de trabalho

– Público-alvo: de 15 a 24 anos, cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio

– Documentos necessários: carteira de identidade e CPF

– Local: Fundação O Pão dos Pobres – CEP: Rua da República, 801 Cidade Baixa Porto Alegre

– Início: 10/04, turno da tarde

Horários das turmas:

1ª turma: 13h30 às 15h30

2ª turma das 15h30 às 17h30

