Pão dos Pobres é escolhida uma das 100 melhores ONGs do Brasil

O Prêmio Melhores ONGs é um reconhecimento do terceiro setor no Brasil, que distingue as 100 organizações não governamentais que mais se destacam pela transparência e gestão nas suas atuações. Na segunda edição, entre mais de 2700 instituições inscritas, o Pão dos Pobres foi selecionado entre as 100 com melhor eficiência, qualidade de gestão, transparência e boa governança.

“A conquista desse selo nos dá orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido nesses 123 anos da Fundação, pela transformação que vem promovendo na vida de crianças, adolescentes e jovens que são atendidos”, afirma João Rocha, gerente socioeducativo do Pão dos Pobres, presente na entrega do prêmio ontem (1/11) em São Paulo.

As organizações foram avaliadas dentro dos seguintes temas: causa e estratégia de atuação; representação e responsabilidade; gestão e planejamento; estratégia de financiamento e comunicação e prestação de contas.

Os vencedores serão divulgados no Guia 2018 das Melhores ONGs, veiculado em uma edição especial da revista Época que também incentivará mais e melhores doações no país.

Deixe seu comentário: