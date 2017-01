Paolla Oliveira aproveitou o domingo de sol para curtir a praia com amigas. A atriz esteve na Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. Paolla ficou pouco tempo no local. Ela deu apenas um mergulho e logo colocou a roupa para deixar a praia. Uma coisa chamou atenção: a atriz entrou no mar usando a parte de cima do biquíni e um short.

Paolla Oliveira na praia com as amigas (foto: reprodução). Paolla Oliveira de short na praia (foto: reprodução).

Comentários