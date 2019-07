Paolla Oliveira diz que vai processar sites que a vinculam a vídeo de atriz pornô

Após o vazamento de um vídeo pornográfico no qual supostamente Paolla Oliveira transa com um homem, a atriz decidiu processar quem compartilhar as imagens na internet. Sites e pessoas serão levados à Justiça pelo advogado da atriz, Ricardo Brajterman.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Brajterman explicou que o vídeo não é uma montagem, mas não tem relação alguma com sua cliente. À jornalista, afirmou que a mulher no conteúdo adulto é a atriz pornô Verônica Radke.

O advogado acompanhará Paolla em um depoimento na DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) do Rio de Janeiro. A data, segundo Patrícia, será definida de acordo com o cronogramas de gravações da novela A Dona do Pedaço, da TV Globo, em que a atriz interpreta Vivi.

Vídeo

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as imagens mostrariam a atriz global transando com um homem cujo rosto é oculto pela edição. Ele, porém, tem uma tatuagem na cintura. O vídeo teria sido gravado por outro homem, que chega a falar à hipotética Paolla: “Caiu na internet. Chupa essa manga. Paolla Oliveira! É cena recente, tá? Porque ela está de cabelo preto”.

À jornalista, no entanto, a assessoria da global negou qualquer participação da atriz no conteúdo pornográfico. “Isso não é ela. Com certeza colocaram a cabeça dela. Mas estou mandando agora pra ela e vamos tomar as medidas cabíveis, com certeza”, informou.

Desabafo na internet

“Hoje me deparei com uma mentira circulando sobre mim. Supostamente eu estaria em um vídeo onde claramente não sou eu. Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria que não existe isso de supostamente. Não sou eu, é outra mulher, com nome e profissão já divulgados. Fim”, escreveu a atriz no Instagram.

Paolla ainda comentou que é muito comum ser comparada a outras pessoas, e que neste caso, ocorreu uma violência e que não haverá inércia por parte da atriz: “Precisamos ter mais responsabilidade ao espalhar alguma ‘notícia’, principalmente num período onde a verdade tem cada vez menos espaço. Esse boato que criaram a meu respeito acontece num momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Seja contra mim ou contra qualquer outra. Então não vou me calar!”.

