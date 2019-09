Paolla Oliveira diz tomar conta da vida de toda a família: “Insuportavelmente amorosa”

Assim como Vivi Guedes, em “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, Paolla Oliveira é muito apegada a família e faz de tudo para mantê-los bem unidos. E mais do que isso, a atriz gosta de estar por dentro do que acontece na vida do pai, da mãe e dos irmãos.

“Eu sou inquieta. Se tem uma obra em casa, gosto de estar presente. Toco a rotina do sítio à distância, cuido da vida de todo mundo em São Paulo: pai, mãe, irmãos. Sou insuportavelmente amorosa. Como trabalho muito e praticamente vivo em função da carreira, estar em contato com todos é uma maneira de demonstrar o meu carinho”, disse Paolla.

Filha de um militar, a atriz teve uma criação severa, mas nem por isso com pouco amor. Fazendo um balanço da vida, a bela vê que a forma como foi educada a ajudou a encarar o mundo das celebridades hoje.

“Tive uma criação focada para que eu não errasse, com um pai severo e sem muita conversa. Volto nisso porque diz sobre o lugar no qual me encontro. Quando a gente está exposto, o limite para errar é pouco. Quando estreei em uma novela, lembro de muita gente reparando em mim ao desembarcar em um aeroporto. Comecei a olhar para a minha roupa e ver se havia algo errado. Eu não me dei conta de que eu fazia parte de uma novela e as pessoas estavam apenas me reconhecendo. A minha primeira reação sempre foi procurar o que eu havia feito de errado. Quando eu equalizei tudo isso, ou seja, que a exposição traz bônus e ônus, eu me apeguei ao bônus, ao carinho e ao elogio, à credibilidade que o meu trabalho passa às pessoas. E o restante foi ficando cada vez mais longe”, analisou.

Interpretando uma influenciadora digital na trama das nove, Paolla diz que tenta encontrar um equilíbrio no uso das redes e às vezes se sente retraída devido a quantidade de julgamentos na internet. “O mundo passa por um julgamento muito maior. A internet parece ser feita para julgar. Antes, eu sentia muito medo daquela pressão. Atualmente, é muito fácil ser julgada, há mais poder na mão das pessoas e parece que todas as coisas estão aí para serem julgadas. Até hoje fico procurando um equilíbrio”.

Elogios

Paolla alegrou o final da sexta-feira (06) de seus seguidores, compartilhando uma foto deslumbrante, deixando os fãs impactados com sua beleza. A empolgação com o clique da atriz foi tanta que até os dentes da artista de 37 anos, que mal aparecem na imagem, receberam elogios.

“Eu sou apaixonada nos teus dentes”, decretou uma fã de Paolla. “Passou na fila da beleza 386 vezes, só pode”, exagerou outro. “Somei e deu um total de zero defeitos”. “Meu pai amado, que obra linda perfeita vinda dos deuses celestiais”, exaltou outro. “Para mim você é Deus e pronto”, disparou mais um seguidor.

