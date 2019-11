Paolla Oliveira ousa em fantasia de Halloween

Paolla Oliveira foi uma das convidadas ilustres do Baile da Bruxa, festa de Halloween promovida na noite de quinta-feira (31), em São Paulo. A comemoração teve o objetivo de exaltar a liberdade e o poder feminino. A intérprete de Vivi Guedes em “A Dona Do Pedaço” entrou totalmente no clima e chamou atenção com fantasia ousadíssima. A atriz montou look com calças e capa de vinil preto. Com os seios à mostra, cobriu os mamilos com adesivos em formato de cruz. O chapéu, característica principal da feiticeira, completou a produção.

A musa mostrou o modelito no Instagram e celebrou. “Hoje eu estou muito feliz por ser uma bruxa, ainda mais nessa data que ganhou um significado tão especial para mim. O Baile da Bruxa é uma celebração feita a nós: mulheres livres, corajosas e que apoiam umas as outras. E claro que essa noite precisa ser comemorada com muita cor e brilho”, escreveu na legenda.

Nos comentários, várias famosas manifestaram-se. Anitta, que realizou seu próprio Halloween na noite de quarta-feira (30), disparou um “gataaaaaa” bem empolgado. Giovanna Lancellotti também reagiu com um “nohhhhh” e emojis apaixonados.

Além de Paolla Oliveira, marcaram presença no evento Isis Valverde, Ludmilla, Camila Pitanga, Cleo, Mariana Ximenes e Sophia Abrahão, entre outras celebridades.