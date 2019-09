Paolla Oliveira usa óleo no corpo para vestir roupas da personagem Vivi Guedes

A personagem de Paolla Oliveira, a influenciadora digital Vivi Guedes, na novela “A Dona do Pedaço” da Globo, utiliza roupas justas e algumas delas são feitas em látex. Segundo Claudia Kopke, uma das responsáveis pelo visual de Vivi, para conseguir vestir esses modelos, a atriz precisa usar óleo no corpo. “As peças de látex foram confeccionadas sob medida e ficam armazenadas de forma especial”, explica Kopke.

As roupas são produzidas pelo estilista britânico Atsuko Kudo, conhecido por vestir celebridades como Kim Kardashian, Madonna, Nicki Minaj e Lady Gaga. Segundo Koppe, as roupas do estilista compõem 10% do guarda-roupa da blogueira e a personagem já usou um vestido na cor nude que custa R$ 1.648. Ela garante que a maior parte das roupas da personagem são acessíveis, feitas pelas próprias costureiras da emissora. Porém, o número de figurinos usados por Paolla é um dos maiores da trama e giram em torno de 80 looks diferentes por mês.

A atriz acredita que a personagem desvenda a moda. “Ela trouxe essas possibilidades a mais, de a gente não pensar se está certo ou errado. Um comentário que eu tenho escutado bastante é ‘Nossa, mas isso pode? Você sairia assim?’. Eu até acho divertido quando as pessoas acham que está estranho. O que pode ser inusitado para você, é bom para mim”, contou.

Fora da trama, a personagem possui uma conta no instagram com 1,4 milhões de seguidores.

