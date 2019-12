Em meio às especulações sobre o interesse do Boca Juniors, o centroavante Paolo Guerrero preferiu despistar sobre a tentativa dos argentinos em contar com seu futebol para 2020. O peruano, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, garantiu o foco no Inter e também fez menção à gratidão pelo clube.

“Não tenho nada para falar, pertenço ao Inter e sou muito grato ao clube”, declarou o camisa 9.

Nas última semana, dirigentes do clube argentino estiveram em contato com representantes de Guerrero para delimitar parâmetros de salário e tempo de contrato que o jogador gostaria, além de estimar a pedida do Inter em uma eventual transferência.

A direção do colorado, por sua vez, diz não ter recebido nenhum contato do time de Buenos Aires e diz ter garantias sobre a permanência do camisa 9 em Porto Alegre. Guerrero tem contrato até 2021 com o Inter, e a multa rescisória não tem valor fixado, no modelo de negócio é o clube gaúcho que estipula o valor.

Anunciado em agosto de 2018 pelo Inter, Guerrero passou por momentos de “pesadelo” até ser destaque no time. Oito dias após a apresentação no Beira-Rio, Guerrero teve o direito de jogar suspenso . Uma decisão da Justiça suíça revogou a liminar que permitia a atuação do jogador. A partir dali, iniciou-se a busca do jogador para provar sua inocência e retomar o direito de voltar a jogar futebol. Mas os recursos não foram aceitos.