Papa conduz procissão em Roma

Durante as missas da Sexta-Feira Santa, o papa Francisco pediu que os católicos, incluindo padres e fiéis, “redescubram a capacidade de sentir vergonha por sua responsabilidade nos problemas do mundo atual”. O pontífice de 81 anos também conduziu a tradicional procissão da Via Crucis em Roma (Itália), no dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus crucificado.

Deixe seu comentário: