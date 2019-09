O papa Francisco convidou nesta quinta-feira líderes políticos, culturais e religiosos de todo o mundo para uma reunião no Vaticano no ano que vem para acertar um “Pacto Global sobre Educação” que prepare melhor os jovens para os desafios econômicos, ambientais e sociais. O Vaticano disse que a reunião acontecerá no dia 14 de maio no Vaticano.

Deixe seu comentário: