Papa envia US$ 100 mil para as vítimas do furacão que castigou o Haiti

O papa Francisco autorizou o envio de US$ 100 mil para ajudar a população do Haiti após a passagem do furacão Matthew, que deixou centenas de mortos e feridos, além de ter causado vários danos no país caribenho, informou nesta sexta-feira (14) o Vaticano.

A doação será feita através do Pontifício Conselho Cor Unum, encarregado das atividades de solidariedade, diz o comunicado. O dinheiro será repartido nas dioceses “mais afetadas por este desastre natural e será utilizado na assistência às vítimas”.

Segundo o Vaticano, o dinheiro, que será enviado para uma igreja local, pretende ser “uma primeira e imediata expressão concreta dos sentimentos de proximidade espiritual e apoio paterno” do papa.

Além disso, de acordo com o comunicado, diferentes Conferências Episcopais e organismos de caridade católicos estão já “amplamente comprometidos nos trabalhos de socorro”.

Comentários