Papa diz que conversas com a China vão bem

O papa Francisco expressou otimismo com a melhora dos laços entre o Vaticano e a China, rejeitando as críticas de que a Igreja pode estar subordinando os católicos ao governo comunista de Pequim. O Vaticano e a China estão em conversas avançadas sobre a nomeação de bispos no país asiático, um dos maiores obstáculos para a retomada dos laços diplomáticos rompidos há quase 70 anos.