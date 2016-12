Papa festeja o seu aniversário de 80 anos com um grupo de sem-teto no Vaticano

Antes de celebrar a missa com cardeais no Vaticano, neste sábado (17), dia do seu aniversário de 80 anos, o papa Francisco tomou café da manhã com sem-teto. Segundo o Vaticano, o pontífice conversou com cada um dos convidados: quatro italianos, dois romenos, um moldavo e um peruano.

Em seguida, durante a missa celebrada na companhia dos cardeais residentes em Roma, o papa afirmou que deseja uma velhice “tranquila e religiosa, fecunda e também feliz”. “A velhice é uma palavra que parece ruim, que dá medo. Mas a velhice tem sede de sabedoria”, disse ao final da missa, diante de dezenas de prelados em uma capela dos palácios pontificais.

“A velhice é tranquila e religiosa, mas também fecunda. Rezem para que a minha seja assim, tranquila e religiosa, fecunda e também feliz”, pediu aos cardeais. Em seu aniversário, o papa recebeu mensagens procedentes de todo o mundo, sobretudo pelos e-mails criados especialmente para a ocasião pelo Vaticano em oito idiomas. Em português, o endereço é papafrancisco80@vatican.va.

Com exceção da missa com os cardeais, o papa não programou nada especial para o seu aniversário, informou o Vaticano, que citou um dia “normal, repleto de obrigações”. Entre os atos previstos estão uma audiência com a presidente de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, e vários prelados. Também recebe integrantes da Nomadelfia, uma comunidade de laicos que tenta viver como os primeiros cristãos. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires (Argentina), Jorge Mario Bergoglio foi escolhido o 266º papa da Igreja Católica em 13 de março de 2013, para substituir Bento XVI, que havia renunciado algumas semanas antes.

