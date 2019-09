O papa Francisco desembarcou nesta segunda (9) nas Ilhas Maurício, um país multiétnico e turístico do Oceano Índico, última etapa de sua viagem pela África, que já o levou a Moçambique e Madagascar. Milhares de pessoas se reuniram diante do Monumento Maria Rainha da Paz, onde Francisco celebrou uma missa, e celebraram quando o avião do pontífice pousou no aeroporto internacional da ilha.