Papa Francisco diz que corrupção é como droga que produz “dependência”

A corrupção é como uma droga que produz “dependência” e gera “pobreza, exploração, sofrimento”, afirmou neste domingo (18) o papa Francisco diante de milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro no Vaticano.

“As pessoas se comportam com a corrupção como com as drogas: pensam que podem usá-las e deixá-las quando quiserem”, disse o pontífice durante o Ângelus. “Começam com pouco: uma pequena soma aqui, um suborno lá e entre esta e aquela, lentamente perdem a liberdade”, advertiu, acrescentando que também produz “dependência e gera pobreza, exploração, sofrimento”.

“Por sua vez, quando buscamos seguir a lógica evangélica da integridade, da transparência da fraternidade, nos convertemos em artesãos da justiça”, alegou o Papa argentino. “Na gratuidade e na doação de nós mesmos aos nossos irmãos, servimos ao patrão justo: Deus”. (AG)

Comentários