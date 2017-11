O papa Francisco denunciou o assassinato de mulheres e crianças inocentes como a “face horrível” da guerra, em uma missa celebrada no Vaticano pela paz no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo. Francisco havia planejado viajar este ano ao Sudão do Sul, que tem sido atingido por uma guerra civil, fome e uma crise de refugiados, mas teve que desistir por razões de segurança.

