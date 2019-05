Papa Francisco envia carta ao ex-presidente Lula e afirma que o “bem vencerá o mal”

O Papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril de 2018. O documento foi divulgado nesta manhã através do site oficial do ex-presidente. No texto, provavelmente escrito durante o período de Páscoa, o Pontífice manifesta solidariedade a Lula por suas recentes perdas, e pede que não desanime diante das “duras provas” vividas ultimamente, além de seguir confiando em Deus.

“Tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos – sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e, mais recentemente, seu neto Arthur de somente 7 anos -, que lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus”, diz o Papa.

O pontífice lembra ainda a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e ressalta que, ao final, “o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a Salvação vencerá a condenação”. Essa é a segunda vez que o Papa se comunica com o ex-presidente desde que ele foi preso em Curitiba. Em 2018, o Pontífice enviou um rosário e uma mensagem de paz escrita em italiano.

No início do mês abril, o ex-presidente havia escrito ao papa para agradecer o apoio “em pró da justiça e dos direitos dos mais pobres”.

Leia a carta enviada pelo papa:

Leia a carta escrita por Lula:

