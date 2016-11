Papa Francisco expressa “pesar” por morte de Fidel Castro

O papa Francisco manifestou neste sábado (26) o “pesar” pela morte de Fidel Castro e disse que reza por seu “descanso” em um telegrama divulgado pelo Vaticano e dirigido ao irmão do ex-líder e atual presidente cubano, Raúl.

“Ao receber a triste notícia do falecimento de seu querido irmão, o excelentíssimo senhor Fidel Alejandro Castro Ruz, ex-presidente do Conselho de Estado e do governo da República de Cuba, expresso meus sentimentos de pesar a vossa excelência”, afirmou o pontífice.

O líder religioso também estendeu os pêsames “aos demais parentes do morto dignitário, assim como ao governo e ao povo dessa amada nação”.

“Ao mesmo tempo, ofereço preces ao Senhor por seu descanso e confio todo o povo cubano à materna intercessão de Nossa Senhora da Caridade do Cobre, padroeira desse país”. (EFE)

