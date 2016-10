Papa Francisco faz visita surpresa a cidade italiana devastada por terremoto

O papa Francisco fez nesta terça-feira (04) uma visita surpresa a Amatrice, na Região Central da Itália, devastada por um terremoto em 24 de agosto. O tremor deixou quase 300 mortos. O pontífice chegou à cidade às 9h10min locais (4h10min de Brasília) e seguiu imediatamente para uma escola provisória construída após o abalo, onde estudam mais de cem crianças e adolescentes.

O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, divulgou no Twitter fotos do pontífice saudando os adolescentes e apertando a mão de um homem, visivelmente emocionado, que perdeu a mulher e os dois filhos no terremoto. Francisco também visitou a “zona vermelha”, fechada à população pelo risco de desabamento de várias casas parcialmente destruídas.

O terremoto provocou prejuízos avaliados em 4 bilhões de euros, segundo o governo, que prometeu que as localidades afetadas serão totalmente reconstruídas. Um total de 1.800 pessoas atingidas pela tragédia continuam morando em barracas ou abrigos da região, de acordo com o Serviço de Proteção Civil.

