Papa Francisco ganha Lamborghini e decide leiloá-lo

O Papa Francisco foi presenteado nesta quarta-feira (15) com um carro da marca de luxo Lamborghini, de cor branca e com detalhes em amarelo (cores da bandeira do Vaticano), que será leiloado para financiar quatro projetos humanitários, informou a Santa Sé.

O pontífice benzeu o carro, modelo Huracán, e assinou o capô, diante de diretores da marca presentes no Vaticano. O automóvel será vendido pela casa Sotheby’s.

O preço do modelo gira em torno de 200 mil euros (mais de R$ 780 mil), mas se espera que o carro do papa seja arrematado por um valor mais alto.

Francisco determinou que o dinheiro arrecadado seja usado para financiar um projeto de reconstrução de residências, locais de culto e infraestrutura pública na planície de Nínive, no Iraque, a fim de ajudar os cristãos que fugiram da guerra a recuperar “suas raízes e sua dignidade”, indicou a Santa Sé.

O Lamborghini do Papa também irá financiar uma associação italiana que ajuda vítimas de redes de prostituição, bem como duas associações italianas atuantes na África, entre elas um grupo internacional de cirurgiões. Francisco abriu mão das limusines usadas por seus predecessores e agora usa um Ford Focus azul, mais modesto. Moto da Harley

O Papa, que costuma receber presentes curiosos, já havia leiloado, com fins de caridade, uma motocicleta Harley Davidson.

A moto foi vendida por 241 mil euros (R$ 785,6 mil) em um leilão em Paris. A casa de leilões Bonhams, responsável pela venda, não informou o nome do comprador.

A moto, modelo Dyna Super Glide, foi dada ao Papa em comemoração ao 110° aniversário da Harley-Davidson, em junho de 2013.

Na ocasião, o pontífice também recebeu uma segunda moto e uma jaqueta de couro, que também foi leiloada e arrecadou 57,5 mil euros (R$ 188,5 mil).

No dia da entrega dos presentes, o Papa argentino abençoou cerca de 800 motos e motociclistas reunidos na Praça São Pedro, no Vaticano.

Francisco doou a moto e os lucros do leilão à organização beneficente Caritas Roma. Os recursos devem ser destinados ao abrigo Don Luigi di Liegro e a um restaurante que oferece refeições para pessoas necessitadas em Roma.

Em outra oportunidade Francisco ganhou um crucifixo com Cristo sobre uma foice e um martelo, do presidente boliviano Evo Morales, que após ser acusado de provocação, se defendeu e disse que o presente era uma criação de um jesuíta.

Presente para Trump

O Papa não apenas recebe como também dá presentes. Quando recebeu o presidente dos Estados Unidos Donald Trump no Vaticano, parece ter aproveitado para mandar mensagens ao visitante.

Um dos presentes foi um exemplar do influente ensaio do papa sobre a importância de se salvar o meio ambiente – uma resposta o ceticismo de Trump sobre mudanças climáticas.

Francisco também deu ao presidente um medalhão com a imagem de uma oliveira – “um símbolo da paz”, explicou. “Paz é bom”, disse Trump. Ao que Francisco replicou: “Temos a esperança de que o senhor possa se tornar uma oliveira para fazer a paz”. Ao se despedir, Trump disse ao papa: “Não me esquecerei do que o senhor disse”.

