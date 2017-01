Papa Francisco ganha uma camisa da Chapecoense de presente

O papa Francisco ganhou de presente uma camisa da Chapecoense com o número 71, que faz referência à quantidade de mortos no desastre aéreo com o avião da equipe catarinense na Colômbia.

O uniforme foi entregue pela redação brasileira da Rádio Vaticano. Segundo a emissora, o Pontífice comentou que a tragédia foi um “evento muito triste”. Logo após o acidente, Francisco enviou uma mensagem à diocese colombiana de Sonsón Rionegro lamentando a tragédia.

Ele também dedicou uma mensagem ao Brasil durante sua audiência geral por conta do desastre aéreo.

