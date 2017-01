Papa Francisco ordena que abrigos fiquem abertos 24 horas devido ao frio que atinge a Itália

O papa Francisco ordenou neste sábado (7) que os dormitórios criados para os moradores de rua no Vaticano fiquem abertos 24 horas para receber as pessoas que não têm onde ficar durante a onda de frio que atinge a Itália. As informações foram divulgadas pelo monsenhor Konrad Krajewski, responsável pela Esmolaria Vaticana.

Para aqueles que não quiserem se dirigir aos pontos geridos pela Esmolaria, a Igreja doará sacos de dormir especiais, que conseguem aguentar temperaturas de até -20º C. “Nós também colocamos à disposição os nossos carros da Esmolaria para que quem não quer vir até aqui possa dormir dentro deles à noite”, acrescentou.

A Itália vem enfrentando uma fortíssima onda de frio e neve desde a última quinta-feira (5) e, até o momento, quatro pessoas já morreram de hipotermia – sendo três delas moradores de rua.

Desde que assumiu o Pontificado, em 2013, o Papa vem fazendo uma série de obras para ajudar os moradores de rua de Roma, como a ampliação do dormitório, a construção de duchas para banho e a prestação de serviços para os sem teto.

