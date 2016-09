Papa Francisco pede reza pelo Brasil “neste momento triste”

O papa Francisco pediu uma reza a Nossa Senhora Aparecida para que proteja “todo o Brasil e todo o povo brasileiro neste momento triste”, durante a inauguração de uma pequena estátua de bronze da padroeira do país nos jardins vaticanos neste sábado (03).

O pontífice também convidou a rezar para que a imagem proteja os mais pobres, os idosos abandonados, as crianças de rua e os que caem nas mãos dos exploradores de todos os tipos e para que salve seu povo com a justiça social e com o amor de Jesus Cristo”.

Durante o ato, o papa se mostrou “contente” por ter a imagem de Nossa Senhora Aparecida nos jardins vaticanos e explicou que não sabe se será possível visitar o Brasil em 2017, como tinha prometido em 2013 durante a viagem pela Jornada Mundial da Juventude. “Em 2013, tinha prometido que voltaria no ano que vem. Não sei se será possível, mas pelo menos a terei (a imagem) aqui mais perto”, explicou.

O papa lembrou que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada por trabalhadores humildes e desejou que hoje possa ser achada “por todos, e especialmente por todos aqueles que necessitam trabalho, educação e pelos que são privados de sua dignidade”.

A iniciativa de presentear a imagem de Nossa Senhora aos Jardins Vaticanos foi da Embaixada do Brasil perante a Santa Sé e da Arquidiocese de Aparecida. (EFE)

