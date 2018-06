Papa Francisco recebe Macron

O papa Francisco recebeu nesta terça-feira (26) o presidente francês, Emmanuel Macron, que faz sua primeira visita à Santa Sede. Francisco apertou a mão do presidente francês na entrada da biblioteca para um encontro de cerca de meia hora. Macron estava acompanhado de sua mulher, Brigitte. Antes do encontro, Macron teve um café da manhã com a comunidade de fiéis católicos Santo Egídio.