Papa Francisco se reúne com o criador do Facebook para discutir o uso da tecnologia no combate à pobreza

O papa Francisco recebeu nesta segunda-feira (29), no Vaticano, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua mulher, Priscilla Chan, informou o porta-voz do Vaticano, Greg Burke. Segundo o representante da Santa Sé, os dois conversaram sobre tecnologia e combate à pobreza.

“Conversaram sobre como usar a tecnologia da comunicação para diminuir a pobreza, encorajar a cultura do encontro e levar uma mensagem de esperança, especialmente, às pessoas mais desfavorecidas”, complementou Burke.

Nos últimos seis meses, o pontífice recebeu diversos líderes do setor de tecnologia para debater formas de combater problemas sociais. Ele já havia se reunido com o fundador da Apple, Tim Cook, em janeiro deste ano, e com o criador do Instagram, Kevin Systrom, em fevereiro.

Já Zuckerberg está na Itália desde domingo (28), quando foi à cidade de Como para o casamento do fundador do Spotify, Daniel Ek. Nesta segunda, ele foi visto correndo em Roma, próximo ao Coliseu, e à tarde se encontrará com estudantes da Universidade Luiss. (AE)

