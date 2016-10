Papa Francisco visita pequena comunidade católica do Azerbaijão

O papa Francisco desembarcou neste domingo (02) ao Azerbaijão, segunda e última etapa de sua viagem pelo Cáucaso, onde se reuniu com a pequena comunidade católica do país. Pouco depois de chegar a Baku, procedente de Tbilisi, o papa presidiu uma missa na igreja da Imaculada Conceição, onde fica o centro salesiano, única comunidade católica do Azerbaijão.

Os católicos deste pequeno país de população majoritariamente muçulmana, às margens do Mar Cáspio, seriam apenas 570, de acordo com o Vaticano, incluindo 200 azerbaijanos, e sua única paróquia tem sete padres. Praticamente toda a comunidade católica do país estava presente neste domingo, dentro e fora da igreja, para acompanhar a missa.

“Sois um pequeno rebanho precioso aos olhos de Deus”, disse o pontífice durante a homilia. “A igreja inteira, que sente por vós uma simpatia especial, os observa e os estimula”, completou.

Não é a primeira vez que o papa visita países onde os católicos são minoria, arriscando uma recepção fria. Na sexta-feira e sábado, ele visitou a Geórgia, onde os católicos representam 2,5% da população, segundo o Vaticano. Em Tbilisi, 75% do estádio em que Francisco oficiou a missa estava vazio.

“O papa perde seu tempo ao visitar estas comunidades?”, questionou o papa ao final da missa. “Certamente não”, respondeu, entre aplausos. Preocupado com as “comunidades periféricas”, como as chamou neste domingo, o pontífice convidou os fiéis de Baku a seguir cultivando sua fé com “coragem”. (AG)

