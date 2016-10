Papa implora por cessar-fogo imediato na Síria

O papa Francisco implorou nesta quarta-feira (12) por um “cessar-fogo imediato na Síria” e pediu que se estenda “ao menos pelo tempo necessário para permitir a retirada dos civis, especialmente das crianças”. O apelo acontece em um momento em que a cidade de Aleppo está sob um intenso ataque aéreo. O país enfrenta uma guerra civil.

“Quero destacar e reiterar minha proximidade com todas as vítimas do desumano conflito vivido na Síria. E, com caráter de urgência, renovo meu apelo, implorando a todas as autoridades, com toda a minha força, um cessar-fogo imediato”, afirmou o pontífice na sua audiência semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Ao menos 25 civis morreram na terça-feira (11) nos bombardeios mais violentos dos últimos dias contra os bairros rebeldes de Aleppo, enquanto cinco crianças foram mortas em um ataque rebelde no Sul da Síria.

