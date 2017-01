O papa Francisco manifestou nesta quarta-feira (04) sua dor e preocupação com as 56 mortes ocorridas durante uma rebelião em um presídio em Manaus (AM). “Quero expressar tristeza e preocupação com o que aconteceu. Convido-vos a rezar pelos mortos, pelas suas famílias, por todos os detidos na prisão e por aqueles que trabalham nele”, disse o pontífice durante uma audiência-geral no Vaticano.

“Eu gostaria de renovar o meu apelo para que instituições prisionais sejam locais de reabilitação e reintegração social e que as condições de vida dos detidos sejam dignas de seres humanos”, disse o pontífice. Francisco já recebeu apenados no Vaticano e, em suas viagens ao exterior, muitas vezes visitou prisões.

Durante uma rebelião que durou 17 horas, presos de um braço do Comando Vermelho no Norte do País invadiram uma ala em que ficavam detentos do PCC (Primeiro Comando da Capital). O resultado foram corpos esquartejados, decapitados e com olhos, corações e vísceras arrancados, jogados em carrinhos de levar comida e queimados.

Mais de 110 presos fugiram antes da rendição dos detentos que pôs fim à rebelião. Pelo menos 54 já foram recapturados. As buscas pelos foragidos continuam. O processo de identificação de todos os corpos pode levar até um mês devido às condições dos cadáveres.

