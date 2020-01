O papa Francisco pediu para que os Estados Unidos e o Irã, nesta quinta-feira (9), evitem uma escalada e praticarem “diálogo e autocontrole” para impedirem um conflito maior no Oriente Médio. O papa fez o apelo, seu primeiro comentário direto sobre a crise atual no Oriente Médio, em um discurso anual que se tornou conhecido como sua fala sobre o “Estado do Mundo”.