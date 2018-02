O papa recebeu nesta segunda-feira (5) no Vaticano o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e lhe ofereceu um medalhão com “um anjo estrangulando o demônio da guerra”, em um momento em que o regime de Ancara bombardeia os curdos na Síria. O chefe do Estado turco, muito sorridente e atrasado, foi recebido pelo pontífice, que parecia mais tenso.

