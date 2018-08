O papa Francisco foi exortado, às vésperas de uma visita tensa à Irlanda, a enfrentar a resistência existente dentro da Igreja Católica a lidar com os abusos sexuais do clero, inclusive de um membro de um grupo que o aconselha sobre a crise. Francisco inicia no sábado a primeira visita papal em quase 40 anos à Irlanda, país assolado por abusos do clero.

