Papa reza pelas vítimas do acidente com o avião que transportava a Chapecoense

O papa Francisco lembrou nesta quarta-feira (30) “a dor do povo brasileiro” pelo acidente aéreo com o avião que transportava a delegação da Chapecoense na Colômbia e rezou pelas vítimas durante a audiência geral no Vaticano.

“Quero lembrar a dor do povo brasileiro pela tragédia do time local e rezar pelos jogadores mortos e suas famílias”, disse Francisco ao referir-se à tragédia, que deixou 71 mortos e seis feridos perto de Medellín.

Francisco lembrou também o acidente aéreo que aconteceu em 1949 no qual morreram todos os jogadores do Torino, na Itália. “São tragédias duras, rezemos por eles”, acrescentou.

O Vaticano já havia divulgado nesta quarta-feira o telegrama de pêsame enviado por Francisco ao bispo de Sonson-Rio Negro, Fidel León Cadavid, no qual se dizia “profundamente triste” pela notícia do grave acidente aéreo e expressava “afeto, solidariedade e consolo aos feridos e afetados pelo trágico fato”.

