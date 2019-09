Tendo em vista a cerimônia de canonização da brasileira Irmã Dulce, marcada para o dia 13 de outubro, no Vaticano, o papa Francisco será presenteado na ocasião com uma parte do corpo da futura santa. De acordo com a Arquidiocese de Salvador, os restos mortais da Irmã Dulce serão levados em um relicário, que também contará com uma pedra ametista com formato de um coração.

