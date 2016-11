Papai Noel da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre ganha reforço com Duendes Alpinistas

Eles tem nomes quase impronunciáveis, vêm da Lapônia no Polo Norte e trabalham durante todo o ano. No Brasil eles têm nomes bem nacionais e passaram o ano trabalhando, porém nas alturas, montaram antenas, reformaram prédios, entraram em lugares que a maior parte das pessoas teria muito medo e para eles, descer pela chaminé é algo corriqueiro.

Mais uma vez, a Executar Alpinismo Industrial fecha parceria com a Santa Casa de Misericórdia. Em outubro, disponibilizaram super-heróis para descer o prédio e animar as crianças no seu dia. Agora emprestará seus duendes trabalhadores para com o Papai Noel fazerem um rapel e renovarem o sonho e a simbologia do Natal.

Normalmente, os Duendes tem a tarefa de observar as crianças para saber o quanto elas foram boas. Eles confeccionam os presentes, preparam os cartões e treinam as renas para que estejam em forma na Noite de Natal. Desta vez, serão 06 duendes alpinistas com experiência em consertar as coisas, deixar tudo funcionando perfeitamente e é justamente esta energia de que tudo ficará bem que eles querem passar para as crianças internadas no Hospital da Criança Santo Antônio.

“Somos ajudantes do Papai Noel e há muito trabalho a ser feito! É preciso o ano inteiro para preparar o grande dia. Nem sempre o presente é um brinquedo ou roupa, deixar nossa cidade, Estado e país mais bonito e seguro também faz parte do nosso trabalho, diz Jenifer Castro, administradora da Executar.

Data: 03/12/2016

Horário: 20h

Onde: Hospital da Criança Santo Antônio – fachada para a praça Dom Sebastião, em frente ao Colégio Rosário (Rua Sarmento Leite, 77)

O quê: Papai Noel descendo a fachada do prédio com seus duendes alpinistas

